به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، جمعی از مسئولان مهاباد، در طولانی‌ترین شب سال، میهمان نیرو‌های ایستگاه آتش‌نشانی مهاباد بودند. محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد در جمع آتش نشانان با تبریک شب یلدا از زحمات آتش نشانان و سایر مشاغلی که به صورت شبانه روز به هوطنان خدمت می‌کنند، قدردانی کرد.

سیدنصیر محمودی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد هم با اشاره به آماده‌باش شبانه روزی نیرو‌های این سازمان گفت: در حال حاضر۴۲ نیروی عملیاتی در قالب چهار ایستگاه در مهاباد فعالیت می‌کنند.

بعضی از مشاغل فارغ از مناسبت‌ها به واسطه حساسیت‌های شغلی موظف به حضور شبانه روزی در محل کار خود هستند. آتشنشانان از جمله این مشاغل هستند که در این جشن باستانی که بیشترخانواده‌ها در کنار خانواده خود هستند، آنها در محل کار خود حاضر و آماده خدمت رسانی به مردم در موقع اضطرار هستند با این حال با برگزاری شب یلدا، این رسم کهن را در محل کار خود پاس می‌دارند.