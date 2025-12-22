افشای ابعاد تازه‌ای از بحران گسترده کلاهبرداری در ایالت مینه‌سوتا، با برآوردی تا سقف ۹ میلیارد دلار خسارت به مالیات‌دهندگان، موجی از انتقاد‌ها را متوجه رسانه‌های محلی کرده است که به گفته منتقدان، سال‌ها در برابر این فساد سکوت کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از فاکس‌نیوز، منتقدان محافظه‌کار می‌گویند بحران کلاهبرداری در مینه‌سوتا که اخیراً به تیتر رسانه‌های ملی تبدیل شده، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و مماشات رسانه‌های محلی بوده است؛ رسانه‌هایی که به گفته آنان از ترس متهم شدن به نژادپرستی، از بررسی سوءاستفاده گسترده از منابع عمومی، به‌ویژه در میان برخی شبکه‌های وابسته به جامعه سومالیایی، خودداری کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: داستین گریج ستون‌نویس محافظه‌کار، در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز دیجیتال گفته است در اتاق‌های خبر به خبرنگاران گفته می‌شود برخی گزارش‌ها منتشر نشود، زیرا ممکن است به نژادپرستی متهم شوند. به گفته او، همین فضای حاکم باعث شده هدررفت گسترده منابع مالیاتی برای سال‌ها بدون نظارت جدی ادامه یابد.

در ادامه آمده است: روزنامه «مینسوتا استار تریبون» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های ایالت، به‌دلیل تیتر‌هایی که به گفته منتقدان تلاش کرده‌اند ابعاد بحران را کوچک جلوه دهند، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقاد‌ها پس از آن شدت گرفت که دادستان‌های فدرال در یک نشست خبری اعلام کردند خسارت نهایی این پرونده‌های کلاهبرداری ممکن است به حدود ۹ میلیارد دلار برسد.

این گزارش اضافه می‌کند: برخی منتقدان، از جمله ستون‌نویسان و سیاستمداران جمهوری‌خواه، مدیرعامل این روزنامه را به دلیل ارتباط پیشین با تیم فرماندار دموکرات ایالت، تیم والز، متهم می‌کنند که در پوشش خبری، نقش نظارتی فرماندار و دادستان کل ایالت را کمرنگ کرده است.

در ادامه گزارش آمده است: تام اِمر، معاون رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز دیجیتال گفته است: بیش از یک میلیارد دلار از منابع عمومی در دوران مدیریت تیم والز و دادستان کل ایالت به سرقت رفته و رسانه‌های بزرگ مینه‌سوتا در انجام وظیفه روزنامه‌نگاری برای پاسخ‌گو کردن مسئولان ناکام بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: ناظران رسانه‌ای محافظه‌کار همچنین اعلام کرده‌اند حتی پس از رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها در سطح ملی، شبکه‌های بزرگ خبری همچنان تلاش کرده‌اند تمرکز را از اصل بحران منحرف کرده و بیشتر به اظهارات دونالد ترامپ درباره این پرونده‌ها بپردازند.

در پایان گزارش آمده است: منتقدان معتقدند ترس از برچسب‌های سیاسی و نژادی، همراه با همسویی بخشی از رسانه‌ها با جریان حاکم دموکرات در ایالت، نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های کلاهبرداری مالی در تاریخ معاصر مینه‌سوتا داشته است.