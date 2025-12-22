پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه خوزستان از استمرار اجرای طرح فیبر نوری ملی و عملیات طرحهای اختصاصی مخابرات در شهرستان لالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاحزاده اظهار کرد: در ادامه طرح ملی نجما، عملیات حفاری، کابلکشی و نصب تجهیزات نوری FAT در نقاط مختلف شهرستان لالی در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجراست.
وی افزود: این اقدامات با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری، افزایش سرعت و پایداری اینترنت و فراهمسازی بستر مناسب برای ارائه خدمات نوین مخابراتی به مشترکان خانگی، تجاری و اداری انجام میشود.
فلاح زاده بیان داشت: اجرای پروژه فیبر نوری ملی در شهرستان لالی نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتال، بهبود کیفیت ارتباطات و پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشترکان خواهد داشت و زمینهساز توسعه خدمات هوشمند و الکترونیکی در این منطقه میشود.
وی تصریح کرد: مخابرات منطقه خوزستان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و دستگاههای اجرایی محلی، تلاش میکند با تسریع در روند اجرای عملیات و رعایت اصول فنی و ایمنی، این پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برساند و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار ارتباطات استان بردارد.