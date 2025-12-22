به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ اگر چه همنشینی، قصه‌گویی و شعر خوانی و گفت‌و‌گو در دورهمی‌های یلدایی سراسر ایران مشترک است، اما برخی آداب و خوراک متفاوت هر بوم و خطه، شب چله را در هر گوشه از ایران پهناور رنگ و بویی متفاوت بخشیده است.

دورهمی‌های خانوادگی در شب یلدا سنتی دیرینه است که همراه با صله رحم برگزار می‌شود و تا پاسی از شب مردم درکنار هم شبی خوش را سپری می‌کنند.

رامشه با ۷۰ هکتار باغ انار یکی از روستا‌های استان اصفهان در شرق است که همه ساله اهالی این روستا در شب یلدا با برپایی سنت‌های قدیمی به پیشواز زمستان رفتند.