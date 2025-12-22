به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در همایش چهل و یکمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان حکمرانی ملی علم و فرهنگ پیشران انسجام ملی در فرهنگستان علوم

ضمن تبریک این ایام ، با تقدیر از حضور و همت اعضای محترم، بر روحیه جمعی حاکم بر فرآیند‌های راهبردی شورا تأکید کرد.

وی گفت: پیشبرد امور راهبردی کشور در حوزه فرهنگ و علم، مرهون تلاش هماهنگ تمام اعضای شورا و نهاد‌های وابسته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرآیند‌های تصمیم‌گیری، خاطرنشان کرد: اگر توفیقی در حوزه‌های مختلف هست، این نتیجه تلاش تک‌تک عزیزانی است که در دبیرخانه و ستاد‌ها زحمت می‌کشند.

خسروپناه افزود: نظارت، ارزیابی، تدوین و تصویب راهبردی‌ها در پنج ستاد اسنادی مصوب شورا صورت می‌پذیرد و این روند نیازمند مشارکت فعال همه اعضا است.

وی همچنین به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات ما خیال می‌کنیم که، چون دبیر شورا اخبار را منتشر می‌کند، تمام زحمات به سمت یک عده خاص متمایل می‌شود، در حالی که این‌طور نیست و واقعاً همه زحمت کشیده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مصوبات کلیدی شورا، از ظرفیت پزشکی تا کنکور، با پیشنهاد و مشورت وزارتخانه‌ها تصویب شده است

وی، بر رویکرد حمایتی این نهاد به دولت‌های مستقر تأکید کرد و هرگونه شائبه تحمیل تصمیمات را رد کرد.

خسروپناه با تأکید بر اینکه شورا همواره یار دولت‌ها بوده نه بار دولت‌هاو هیچگاه به صورت حزبی عمل نکرده است، اظهار داشت: مصوبات آن در حکمرانی علمی کشور با مشورت کارشناسانه صورت می‌گیرد.

وی گفت: مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی که این روز‌ها درباره‌اش بحث می‌شود، کاملاً با مشورت و نظر کارشناسانه وزارت بهداشت به شورا آمد. چرا برخی خیال می‌کنند شورا چیزی را از بالا به پایین خواسته بر وزارت بهداشت تحمیل کند؟ اصلاً این‌طور نبوده؛ پیشنهاد خودشان بوده که در شورا بحث شده و پخته شده است. همین‌طور مصوبه کنکور نیز با مشورت وزارت آموزش و پرورش و ارائه لایحه‌ای از سوی آنان به نتیجه رسیده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: بنابراین سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن همیشه کمک به دولت‌ها بوده و ما وظیفه داریم دولت چهاردهم را هم یاری کنیم.



وی افزود: همه مصوباتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌اند، برای انسجام ملی بوده‌اند.

خسروپناه افزود: زمانی که اسنادی مانند سند هوش مصنوعی، کوانتوم و مواد پیشرفته و همچنین اسناد علمی پیشین مانند نانوتکنولوژی و هوافضا مصوب می‌شوند، اجرای درست آنها مستقیماً اقتدار علمی و فناوری را برای کشور به ارمغان می‌آورد که در پی آن، اقتدار‌های نظامی، دفاعی و امنیتی نیز محقق می‌شود. این سه حوزه جامع، اقتدار ملی را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، سند امنیت غذایی که با زحمات کارشناسی تصویب شد، در صورت اجرا، بسیاری از آسیب‌ها و آفاتی که در مسائل غذایی و سفره مردم وجود دارد را مرتفع خواهد ساخت و دقیقاً در مسیر انسجام ملی است.

وی گفت: اقدام بزرگ دیگر شورا، بازنویسی محتوایی نقشه جامع علمی کشور بود. این کار با همراهی مخبر، عاملی و مرندی در فرهنگستان علوم پزشکی و سایر عزیزان انجام شد و در بخش‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم اجتماعی، هنر و علوم بهداشت و سلامت، بازنگری شد؛ چرا که بیش از یک دهه از نقشه قبلی گذشته و علم متحول شده است. متنی که نهایی شده و باید در صحن شورا تصویب شود، محتوایی بسیار دقیق، فنی و راهبردی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از مسئولان اجرایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت بهداشت درخواست می‌شود که این سند مهم را که توصیه مکرر مقام معظم رهبری نیز بوده است، جدی بگیرند و تلاش کنند تا به درستی در کشور اجرایی شود.





