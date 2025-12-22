توزیع بیش از ۲ هزار تن کود فسفاته در خراسان شمالی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین وتوزیع ۲ هزار و ۱۸۵ تن کود شیمیایی فسفاته در میان کارگزاریهای استان در هشت ماه سال جاری خبر داد.
وی بر اهمیت کلیدی این نوع کود در فرآیندهای حیاتی گیاه تاکید کرد و گفت: عنصر فسفر نقشی بسیار اساسی در متابولیسم گیاهی ایفا میکند و به عنوان یکی از عناصر غذایی ضروری، برای رشد، توسعه و ارتقای سلامت گیاه حیاتی است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تامین مقادیر کافی فسفر، به طور مستقیم منجر به رشد سریعتر، توسعهی قویتر سیستم ریشه و به ویژه افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماریها و تنشهای محیطی خواهد شد.
نظام دوست از هدفگذاری توزیع کود گفت: این حجم از کود فسفاته با تمرکز بر تامین نیازهای زراعی استان خراسان شمالی، به مقاصد کلیه کارگزاریهای تعیین شده که تحت نظارت مستقیم این مدیریت فعالیت میکنند، حمل و توزیع شده است.
وی تصریح کرد: این شرکت متعهد به ادامه روند حمایتی خود در جهت ارتقای بهرهوری محصولات کشاورزی و پایداری تولید در استان خراسان شمالی است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده جهت ارتقای تولیدات کشاورزی استان اظهار کرد: با هدف افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انواع محصولات زراعی در استان خراسان شمالی، در آبان ماه سال جاری شاهد ثبت ۱۸ میلیون و ۳۱۹ فقره فقره حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی بودیم.
نظام دوست افزود: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، این حوالهها عملیاتی شده و مقدار ۶ هزار و ۳۰۲ تن انواع کودهای کشاورزی جهت مصرف در مزارع استان به کشاورزان تحویل داده شده است.
وی گفت: کودهای نیتروژنه عامل اصلی محرک رشد، سبزینگی و ارتقای سطح پروتئین در محصولات زراعی است.