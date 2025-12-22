پخش زنده
۱۵۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن درمهاباد آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۱۵۰ واحد از طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد در حال تکمیل بوده و تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده میشود.
پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن شهرستان مهاباد افزود: بیش از هزار و ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن دراین شهرستان در دست اجراست که تمام این طرحها تا یک سال آینده به پایان میرسند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: روند اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن در مهاباد بدون وقفه در حال اجراست و مشکلی از بابت تامین زمین دراین شهرستان وجود ندارد.
آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان و همچنین بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن را بیش از پیش رونق میدهد.