درخشش سه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره ملی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت سه فرهنگی در جشنواره الگوهای تدریس برتر بخش حضوری آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان از موفقیت سه نفر از فرهنگیان استان در مرحله کشوری بیستویکمین جشنواره الگوهای تدریس برتر بخش حضوری آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد.ایوب رضایی گفت: در نتایج نهایی جشنواره کشوری، شهلا رضایی، سیده زهرا گوهری و سمانه نیکاقبال موفق شدند با ارائه الگوهای خلاقانه و علمی، افتخاری ارزشمند برای استان کهگیلویه و بویراحمد رقم بزنند.
وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان استان افزود: این دستاورد، نشاندهنده توانمندی، تخصص و تلاش معلمان استان در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و بهرهگیری مؤثر از روشهای نوین آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد؛ این موفقیتها زمینهساز تقویت انگیزه، تبادل تجربیات آموزشی و گسترش الگوهای برتر تدریس در مدارس استان باشد.