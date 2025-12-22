مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از موفقیت سه فرهنگی در جشنواره الگو‌های تدریس برتر بخش حضوری آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان از موفقیت سه نفر از فرهنگیان استان در مرحله کشوری بیست‌ویکمین جشنواره الگوهای تدریس برتر بخش حضوری آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد.

ایوب رضایی گفت: در نتایج نهایی جشنواره کشوری، شهلا رضایی، سیده زهرا گوهری و سمانه نیک‌اقبال موفق شدند با ارائه الگو‌های خلاقانه و علمی، افتخاری ارزشمند برای استان کهگیلویه و بویراحمد رقم بزنند.

وی با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان استان افزود: این دستاورد، نشان‌دهنده توانمندی، تخصص و تلاش معلمان استان در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و بهره‌گیری مؤثر از روش‌های نوین آموزشی است.