وزرای خارجه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) روز دوشنبه در مالزی تلاش خواهند کرد راهکاری برای پایان دادن به درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج پیدا کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، تایلند و کامبوج به‌عنوان دو عضو آسه‌آن قرار است در این نشست حضور یابند. این نشست نخستین گفت‌وگوی رو در رو میان مقام‌های دو کشور از زمان ازسرگیری درگیری‌ها به شمار می‌رود.

در همین حال، بانکوک و پنوم‌پن یکدیگر را به اقداماتی متهم می‌کنند که موجب فروپاشی آتش‌بس پنج ماه پیش و نیز شکست توافق صلح فراگیرتر شده است.

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج این نشست تأکید کرد: این گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند زمینه مذاکرات صریح، حل اختلافات و دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار میان دو کشور را فراهم کند.

درگیری‌های اخیر میان تایلند و کامبوج تاکنون دست‌کم ۴۰ کشته و بیش از ۵۰۰ هزار آواره بر جای گذاشته است.