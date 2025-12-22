پخش زنده
امروز: -
خانواده داماد بر اساس آیین ستنی تویانا، مراسم طبق برون را در شب چله برگزار و هدایایی برای خانواده عروس میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت شب یلدا و با مشارکت جمعی از خیران نیک اندیش، مراسم جشنی برای کودکان کار و خانوادههای آنها برگزار کرد.
--------------
آیین ستنی تویانا از رسوم قدیمی شهر کمیجان در شب چله است.
طبق این سنت خانواده داماد درشب چله، با برگزاری مراسم طبق برون هدایایی را برای خانواده عروس میبرند تا دو خانواده در کنار هم لحظات خوشی را سپری کنند.
--------------
به مناسبت شب یلدا ۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۷۵ میلین تومان به همت خیران و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفرش به خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
-------------
همزمان با بلندترین شب سال مراسم چله گئجه سی (شب چلهای) در کمیجان برگزار شد.
اجراهای برنامههای شاد با لباسهای بومی این منطقه با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ و رسومات قدیمی از برنامههای مراسم بود.