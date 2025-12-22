همزمان با آیین‌کهن شب یلدا، استاندار اصفهان به همراه جمعی ازمدیران زندان‌های استان با حضور در جمع زندانیان جرائم غیرعمد، شب یلدا را سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در این دیدار با اشاره به شرایط دشوار این افراد و خانواده‌هایشان، خطاب به جامعه خیرین استان گفت: بسیاری از این مددجویان به دلایل و مشکلات مالیِ قابل حل در حبس به سر می‌برند و امروز هم نیازمند یاری بسیاری از این خیران برای آزادی هستند.

وی افزود:از همه نیک‌اندیشان و خیران اصفهانی درخواست می‌شود تا با حمایت‌های مالی خود، چراغ امید را در دل این خانواده‌ها روشن کنند و راه بازگشت سریع‌تر این عزیزان به آغوش خانواده‌ها را هموار سازند.