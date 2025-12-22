پخش زنده
همزمان با آیینکهن شب یلدا، استاندار اصفهان به همراه جمعی ازمدیران زندانهای استان با حضور در جمع زندانیان جرائم غیرعمد، شب یلدا را سپری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در این دیدار با اشاره به شرایط دشوار این افراد و خانوادههایشان، خطاب به جامعه خیرین استان گفت: بسیاری از این مددجویان به دلایل و مشکلات مالیِ قابل حل در حبس به سر میبرند و امروز هم نیازمند یاری بسیاری از این خیران برای آزادی هستند.
وی افزود:از همه نیکاندیشان و خیران اصفهانی درخواست میشود تا با حمایتهای مالی خود، چراغ امید را در دل این خانوادهها روشن کنند و راه بازگشت سریعتر این عزیزان به آغوش خانوادهها را هموار سازند.