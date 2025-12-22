پخش زنده
ژاپن پس از ۱۵ سال از حادثه فوکوشیما، آماده راهاندازی دوباره بزرگترین نیروگاه هستهای جهان در نیگاتا میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این نیروگاه در حدود ۲۲۰ کیلومتری شمال غرب توکیو واقع است. نخستین راکتور از مجموع هفت راکتور این نیروگاه قرار است ۲۰ ژانویه دوباره به بهرهبرداری برسد.
ژاپن از زمان فاجعه فوکوشیما حدود ۱۵ سال پیش ۱۴ راکتور از ۳۳ راکتور قابل بهرهبرداری خود را دوباره راهاندازی کرده است. بسیاری از ساکنان محلی نسبت به ایمنی و مدیریت نیروگاه ابراز نگرانی کردهاند.
یکی از ساکنان نیگاتا که پیش از این در محدوده ۲۰ کیلومتری منطقه ممنوعه فوکوشیما زندگی میکرد، نسبت به تهدیدات احتمالی نیروگاه هشدار داده است.
فرماندار نیگاتا، علیرغم ابراز نگرانیها از راهاندازی دوباره این نیروگاه حمایت کرده است.