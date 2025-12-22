به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا، مهدی طیبی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان به همراه معاونین و بازرسان دستگاه‌های نظارتی به صورت میدانی از میدان میوه و تره بار غدیر اهواز با هدف رصد وضعیت قیمت ها، نحوه عرضه کالا‌های پرمصرف شب یلدا و پیشگیری از تخلفات احتمالی بازدید شد و روند توزیع میوه و اقلام اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه طرح نظارتی شب یلدا از ۱۵ آذر ماه آغاز شده و تا سوم دی ماه ادامه دارد، افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و به صورت مستمر در سطح بازار فعال هستند و با هر گونه تخلف احتمالی برخورد قاطع خواهند کرد.

عضو کارگروه تنظیم بازار استان تصریح کرد: در بازدید میدانی از میدان مرکزی غدیر اقدامات لازم جهت تامین میوه مورد نیاز مردم در شب یلدا مسئولان مرتبط صورت گرفته و در این خصوص مشکلی مشاهده نشد.

طیبی اظهار داشت: نصب قیمت در غرفه‌های و واحد‌های صنفی الزامی می‌باشد و درج نکردن آن تخلف محسوب میشود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان تاکید کرد: در میدان مرکزی باید خالص فروشی رعایت شود و از اتحادیه مربوطه انتظار داریم بر فعالیت اعضای خود نظارتی مستمر داشته باشند.

وی اضافه کرد: این گشت‌ها تا پایان سال به صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تکرار تخلف بر اساس مصوبه سران قواه واحد صنفی مربوطه پلمب و نسبت به نصب تابلو تخلف اقدام خواهد شد.

طیبی در پایان با اشاره به این که حداکثر سودخرده فروشی میوه ۳۰ درصد است، از متصدیان واحد صنفی خواست تا ضمن درج قیمت کالا با بازرسان همکاری و فاکتور خرید را به آنان ارائه دهند و در صورت ارائه نکردن فاکتور برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

بنا به این گزارش همشهریان میتوانند شکایات و گزارشات خود را در سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و یا به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.