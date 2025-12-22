به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آئینی جشن که با حضور مدیران کل خانم‌دستگاه‌های اجرایی استان در بند نسوان زندان یاسوج‌ها برگزار شد سه گروه نیرو‌های وظیفه، آقایان و‌خانم آئین شب یلدا را گرامی داشتند.

مدیرکل زندان‌های استان در آئین گرامیداشت شب یلدا با بیان اینکه تعداد زندانیان بانوی استان در مقایسه با سایر استان‌ها بسیار ناچیز است گفت: تنها ۳۰زندانی در بند نسوان در زندان‌های استان دوران محکومیت کیفری خود را سپری می کنند.

امینی ایجاد نشاط و‌شادابی بین زندانیان را از جمله اهداف برگزاری جشن شب یلدا دانست و اضافه کرد: دستگیری از همنوع و‌مهربانی کردن از سنت‌های حسنه ایرانیان است که اجرای اینچنین جشن‌ها فرصتی برای یاداوری این سنت‌های نیکو است.