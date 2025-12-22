نگاهی به برنامه های سیما در خبر رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه تجربه اعتکاف نوجوانان را از زوایای مختلف روایت می‌کند.

شبکه ورزش سیما سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملت‌های آفریقا را هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌کند.

گزارش و تحلیل فنی بازی‌ها در این ویژه برنامه صورت می‌گیرد.

شبکه چهار مجموعه دزد و همسرش را از دوم دی ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان فردی است که برای فرار از ورشکستگی با جعل مدرک وانمود می‌کند که مرده است.

زمستان وحشی امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش می‌شود.

بررسی زندگی و بقای جانوران شگفت‌انگیز در مناطق سردسیر موضوع این فیلم است.