به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی کرامتی گفت: هزار تن برنج وارداتی ثبت سفارش‌شده است که از امروز توزیع ۲۵۰ تن از این محصول از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان در حال انجام است.

وی افزود: توزیع ۷۵۰ تن دیگر نیز تا اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد و در شبکه توزیع قرار خواهدگرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تامین و توزیع این میزان برنج از محل تفویض اختیار صورت گرفته به استانداران انجام شده است.

وی افزود: واردات کالا‌های اساسی از جمله برنج و بدون انتقال ارز با اختیار استانداران انجام می‌شود و در این زمینه، قیمت تمام شده این اقلام از نرخ‌های رایج بازار کمتر خواهد بود.

کرامتی اظهار کرد: چند نفر از بازرگانان استان نسبت به واردات برنج اعلام آمادگی کردند و بر این اساس هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی از برنج پاکستانی سوپر باسماتی درجه یک، با قیمت ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دست مصرف کننده خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این طرح در تلاش است تا تعادل در بازار ایجاد و قیمت‌ها کنترل شود و شهروندان دسترسی آسان تری به کالا‌های اساسی داشته باشند.