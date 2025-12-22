به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این سازمان مردم نهاد با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم را گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی به جنایات جنگی دانست.

در این بیانیه آمده است این تصمیم بدان معناست که احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت همچنان پا برجاست.

در قسمت دیگری از این بیانیه تحریم‌های آمریکا علیه مقامات دیوان، از جمله قضات و دادستان به شدت محکوم شده و آن را تضعیف استقلال نهاد‌های قضایی بین‌المللی و نمایانگر استاندارد دوگانه توصیف شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است این نهاد قاطعانه در کنار مردم فلسطین و تمامی قربانیان بی‌عدالتی ایستاده و تا تحقق عدالت و پاسخ‌گویی از طریق مسیر‌های قانونی، اخلاقی و بشردوستانه از پا نخواهد ایستاد.