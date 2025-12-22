پخش زنده
شانزدهمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT ۲۰۲۵) با هدف تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد بستری برای تعامل پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان صنعت و سیاستگذاران، از ۲ تا ۴ دیماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور دانشمندانی از ۶ کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس انجمن ای سی تی گفت: این رویداد اهدافی، چون تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و دانش را دنبال میکند و بستری منسجم برای گردهمایی پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان صنعت، فناوران و سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را فراهم میآورد.
مسعود شفیعی افزود:IKT ۲۰۲۵ با رویکردی آیندهنگر، تمرکز خود را بر فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند، زیرساختهای ارتباطی پیشرفته و تحول دیجیتال قرار داده است و تلاش میکند نقش مؤثری در جهتدهی به پژوهشها و نوآوریهای فناورانه در کشور ایفا کند در این راستا در این دوره از کنفرانس دانشمندان کشورهای آمریکا، اسپانیا، کانادا، هلند، مالزی و نیوزلند بصورت حضوری و مجازی حضور دارند.
شفیعی افزود: در این دوره، کنفرانس حدود ۲۰۰ مقاله علمی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی به دبیرخانه ارسال شد که پس از طی فرآیند داوری تخصصی و چندمرحلهای، ۱۱۶ مقاله برای ارائه در کنفرانس پذیرش شدهاند. از این تعداد، ۹۵ مقاله بهصورت سخنرانی و حدود ۲۰ مقاله در قالب پوستر علمی ارائه خواهد شد.
رییس انجمن ای سی تی محورهای علمی این کنفرانس را شامل فناوریهای هوشمند و نوظهور شامل اینترنت اشیا، شهر هوشمند، دوقلوی دیجیتال، فناوریهای پهپادی، خودروهای خودران و سامانههای پیشرفته، "شبکهها و زیرساختهای ارتباطی و محاسباتی نوین شامل نسلهای جدید شبکههای مخابراتی، رایانش ابری، لبه و مه، سامانههای توزیعشده و شبکههای هوشمند"، "هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده با تمرکز بر کاربردهای صنعتی، سیستمهای تصمیمیار، تعامل انسان و ماشین و علوم شناختی"، "امنیت و اعتماد در سامانههای فناوری اطلاعات شامل امنیت سایبری، حریم خصوصی، رمزنگاریهای نوین و امنیت سامانههای هوشمند"، "اقتصاد دیجیتال، کسبوکار الکترونیکی و تحول دیجیتال در صنعت، جامعه و حکمرانی" و "طراحی دیجیتال، معماری سامانهها و مهندسی نرمافزار با رویکرد نوآوری، مقیاسپذیری و پایداری" دانست.
وی برگزاری میزگردهای تخصصی برای تبادل نظر مستقیم میان کارشناسان، پژوهشگران، فعالان صنعت و سیاستگذاران، معرفی برترین محصولات و آثار نوآورانه، پروژههای دانشجویی، طرحهای صنعتی و فناوران را از دیگر برنامههای جنبی این رویداد نام برد و افزود: محورهای میزگردها به این شرح است:
مسأله انرژی و نقش فناوری اطلاعات: بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت بهینه انرژی و توسعه راهکارهای پایدار
تأثیر هوش مصنوعی در مهندسی و آموزش مهارت: تحلیل نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای مهندسی و ارتقای مهارتهای نیروی انسانی
حکمرانی داده در عصر هوش مصنوعی: بررسی سیاستها، استانداردها و چارچوبهای مدیریت داده و تضمین کیفیت و امنیت آن در محیطهای مبتنی بر هوش مصنوعی
اقتصاد دیجیتال از دید بلوغ فناوریهای مالی: تحلیل فرصتها و چالشهای اقتصاد دیجیتال و نقش فناوریهای مالی در توسعه پایدار
شفیعی تاکید کرد: مقالات انگلیسی پذیرفتهشده این کنفرانس در پایگاه معتبر IEEE Xplore نمایه خواهند شد و مقالات فارسی نیز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشوند. این موضوع جایگاه بینالمللی کنفرانس را تقویت کرده و امکان دیدهشدن جهانی دستاوردهای علمی پژوهشگران را فراهم میسازد. همچنین، مقالات برتر امکان چاپ در فصلنامههای علمی معتبر را با شرایط تسهیلشده خواهند داشت.