رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از شناسایی و برخورد با صیادان غیرمجاز در رودخانه زاب و کشف و ضبط ادوات صید غیر مجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، هادی احمدپور گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در حاشیه رودخانه زاب، تعدادی صیاد غیرمجاز شناسایی شدندکه از ادوات ممنوعه برای صید آبزیان استفاده میکردند.
وی افزود: دراین عملیات، دو رشته تور صیادی غیرمجاز به همراه مقداری ماهی صیدشده کشف و ضبط شد و با متخلفان طبق ضوابط و مقررات زیستمحیطی برخورد قانونی صورت گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکیدکرد: صیـد غیرمجاز در رودخانهها تهدیدی جدی برای ذخایرآبزی و اکوسیستمهای آبی است و یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف دراین زمینه برخورد قاطع خواهد داشت.
احمدپور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز، موضوع را از طریق راههای ارتباطی به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.