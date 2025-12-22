پخش زنده
فام مین چین نخستوزیر ویتنام در نشستی ویژه از تأسیس یک مرکز مالی بینالمللی (IFC) در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این مراسم تصمیم رسمی دولت برای راهاندازی مرکز مالی بینالمللی اعلام شد و شورای هماهنگی این مرکز نیز با حضور نگویان هوا بین، معاون نخستوزیر، به عنوان رئیس شورا کار خود را آغاز کرد.
نخستوزیر در سخنانی تأکید کرد که تأسیس این مرکز نقطه عطفی در روند توسعه و یکپارچگی ویتنام پس از ۴۰ سال اصلاحات اقتصادی است. او افزود که ایجاد مرکز مالی بینالمللی یک ضرورت فوری است و بر اساس ظرفیتها، مزایا و چشمانداز ویتنام برای توسعه سریع و پایدار اتخاذ شده است.
وی افزود: این اقدام یک انتخاب راهبردی، راهحلی مؤثر و پاسخ به نیاز جهانی در بازسازی جریانهای سرمایهگذاری و آرمان ویتنام برای رسیدن به جایگاه بالاتر در دوران پیشرفت ملی محسوب میشود.
فعالان اقتصادی داخلی و بینالمللی حاضر از تاسیس این مرکز مالی بینالمللی استقبال کردند و متعهد شدند که در جذب سرمایهگذاری بینالمللی به ویتنام همکاری کنند.