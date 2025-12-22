فرمانده انتظامی بندر ماهشهر از کشف ۳ محموله قاچاق سوخت به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، کنترل محور‌های ورودی شهرستان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و سوخت قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص، اکیپ‌هایی از مأموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان امداد این فرماندهی در محور بندر امام خمینی (ره) – اهواز مستقر شدند و طی اقدامات کنترلی، ۳ دستگاه خودروی سواری که با تغییر در ارکان خودرو از جمله باز کردن صندلی‌ها و مخدوش کردن پلاک‌ها اقدام به حمل سوخت قاچاق کرده بودند، توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر بیان داشت: مأموران پس از بررسی خودرو‌های توقیفی، مقدار ۴۵۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی را کشف و در این رابطه ۳ نفر را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت مکشوفه را ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ خوشناموند در پایان از شهروندان خواست در صورت شناسایی عاملان عرضه و حمل کالای قاچاق، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.