پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد: با توجه به افزایش درخواست سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در سال جاری بیش از ۱۰۱ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی طی ۱۴۱ فقره قرارداد به سرمایه گذاران واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فلاح زاده گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با ۳۵ شهرک و نواحی صنعتی مصوب، تاکنون بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ قرارداد واگذاری حق بهره برداری از اراضی در این شهرکها و نواحی صنعتی را با متقاضیان و سرمایه گذاران منعقد کرده است که از این تعداد قریب هزار و ۸۰۰ طرح صنعتی به بهرهبرداری رسیده است.
وی ایجاد اشتغال پایدار را هدف اساسی استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی عنوان کرد و گفت: تاکنون زمینه اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر در این واحدهای صنعتی ایجاد شده که بر این اساس، میانگین میزان اشتغال هر واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده ۲۰ نفر محاسبه میشود.
فلاح زاده با اشاره به رشد ۵۷ درصدی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی در سال جاری (نسبت به سال گذشته) افزود: با توجه به افزایش درخواست سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در سال جاری بیش از ۱۰۱ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی در سالی که به سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده طی ۱۴۱ فقره قرارداد به سرمایه گذاران واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به صدور بیش از ۱۵۰ مجوز احداث ساختمان در شهرکهای صنعتی استان یزد ادامه داد: همچنین در این مدت پایان کار ساختمانی ۸۵ طرح صنعتی صادر شده است که این امر نیز نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته است.
فلاح زاده در خصوص آخرین وضعیت واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی بیان کرد: بیشترین واگذاریها در سال جاری برای شهرکها و نواحی صنعتی زارچ، بافق، فولاد، سریشم و منطقه ویژه اقتصادی بوده و وضعیت انعقاد قرارداد واگذاری در این شهرکها نسبت به سایر شهرکها و نواحی صنعتی مطلوبتر بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای استان یزد، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان تحصیل کرده است که با همکاری صاحبان صنایع و سرمایه گذاران واقعی، امیدواریم این مهم تحقق یابد و با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی جدید، شاهد استقرار صنایع پاک و افزایش فرصتهای شغلی جدید و فناور در استان یزد باشیم.
وی با اشاره به آماده سازی نواحی صنعتی زارچ و دهشیر و خاتم با وسعت بیش از ۱۵۰ هکتار برای واگذاری به متقاضیان افزود: سرمایه گذاران میتوانند با اخذ مجوز تاسیس از مراجع ذیصلاح برای انعقاد قرارداد به روش الکترونیکی نسبت به انتخاب قطعه در سامانه https://eservice.isipo.ir اخذ زمین در زون تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.