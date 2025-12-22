به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی موجب مواج شدن دریا بویژه در شمال و شرق تنگه هرمز (محدوده جزایرهرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی) می‌شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات تا اواسط هفته را به همراه دارد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان و اقدامات لازم برای کاهش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی اجرا شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه جوی آرام و پایدار برای استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: علاوه بر ماندگاری هوای سرد در صبح ها، به تدریج تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در ظهر مورد انتظار است.