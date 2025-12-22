حاج حسین‌علی رضائی پدر شهید حمزه رضائی در محمودآباد آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج حسین‌علی رضائی پدر شهید والامقام حمزه رضائی بر اثر بیماری و کهولت سن آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پدر شهید والامقام حمزه رضائی امروز دوشنبه اول دی‌ماه رأس ساعت ۱۰ صبح از خیابان امام خمینی نسیم ۵۴ مقابل مسجد تلیکسر به سمت آرامگاه آبادمحله برگزار می‌شود و پیکر آن مرحوم در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید حمزه رضائی فرزند حسین‌علی، متولد ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ در آبادمحله محمودآباد بود که ۲۲ بهمن ۱۳۶۴ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد و در گلزار شهدای آبادمحله آرام گرفت.