به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، در این مراسم که در آن ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر کشورمان در بوسنی و هرزگوین نیز حضور داشت، عبدالمجید ارجمندی استاد مدعو زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سارایوو طی سخنانی ضمن اشاره به سابقه و تاریخچه گرامی‌داشت شب یلدا در میان ایرانیان به بیان جنبه‌های هویتی دینی و ملی این رویداد و پیوند آنها پرداخت.بیان خاطرات، روایت داستان‌های کهن و لطیفه شادی‌بخش جمع ایرانیان شرکت کننده در جشن شب یلدا بود.در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و با مشارکت خانواده‌ها برگزار شده بود، کودکان با شرکت در مسابقه نقاشی یلدا جوایزی دریافت کردند.