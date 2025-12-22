استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اختصاص اعتبارات توسعه راه‌ها، روانسازی و ایمنی جاد‌های این استان در سفر رئیس جمهور کم سابقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در نشست کارگروه تصادفات با اشاره به دستاورد‌های سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: از مجموع اعتبارات مصوب در این سفر، سهم بخش راه بیش از ۱۳.۷۵ همت بوده که توزیع این اعتبار منطبق بر مسیر‌های پرحادثه است.

رحمانی افزود: امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش فوتی‌های حوادث رانندگی به ۱۶ درصد رسید و باید به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: در تصادفات درون‌شهری شاهد افزایش هستیم که بخشی به دلیل الحاق محدوده‌های جدید به حریم شهری است، به طوری که ۱۲ نفر از تلفات حوادث درون‌شهری امسال مربوط به همین مناطق است که باید اقدامات مؤثری انجام شود.

رحمانی با تأکید بر لزوم قانون محوری بیان کرد: تمام موارد حوزه ترافیک باید در این شورا با نظر و حضور همه ذی‌نفعان، بررسی، پیگیری و اجرایی شود و قانون باید ملاک عمل باشد.

استاندار با اشاره به وجود ۱۰ نقطه حادثه‌خیز درون شهری گفت: برای رفع نقاط حادثه‌خیز درون و برون شهری اعتبارات خوبی از سفر رئیس جمهور به حوزه راه و شهرسازی اختصاص داده شد.

استاندار با بیان اینکه، امسال شاهد کاهش ۲ درصدی تردد نسبت به دوره مشابه پارسال هستیم، بیان کرد: ۹۵ درصد تردد‌ها مربوط به خودرو‌های سواری و وانت است، لذا باید تمرکز نظارتی، سیاست‌گذاری و اقدامات رفتاری بر این بخش باشد، البته نظارت بر خودرو‌های سنگین فراموش نشود.

رحمانی با هشدار درباره تخلفات پرتکرار گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز وعدم استفاده از کمربند در مجموع عامل ۸۲ درصد تخلفات اعلام شده است.

استاندار تاکید کرد: با اقدامات رفتاری، تبلیغاتی و آگاه‌سازی درباره این سه موضوع با شدت بیشتری اقدام شود.

استاندار اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال تصادفات رانندگی ۱۹.۵ درصد کاهش داشته که این آمار در هشت ماهه به ۱۶ درصد رسیده است، در ایام نوروز نیز کاهش ۵۸ درصدی بود که در هر سه مقطع، جایگاه اول کشوری را کسب کرده‌ایم.

وی یاداور شد: بیشترین فوتی‌ها در ماه شهریور رخ داده که سال گذشته ۳۰ فوتی و امسال ۲۰ فوتی داشتیم که احتمالاً به دلیل پایان تعطیلات و بازگشت مسافرت‌هاست و باید تمهیدات خاصی برای این ماه اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: در مجموع ۵۸ درصد تصادفات رانندگی مربوط به دو محور یاسوج-شیراز و دهدشت-بهبهان با راه‌های فرعی آن است، باید اقدامات ایمن‌سازی با قوت دنبال شود.

استاندار با اشاره به برنامه‌های استان برای ایمن سازی محور دهدشت-بهبهان گفت: چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این محور تعریف و چهار خطه کردن این محور با ۳۲ کیلومتر در دستور کار است.

رحمانی افزود: بیشترین تصادفات در ساعت ۱۸ تا ۲۰ بوده که هشداری برای افزایش مراقبت‌ها در شروع شب است.

وی عنوان کرد: ۴۸ درصد تصادفات، سرعت غیرمجاز، ۸۲ درصد تصادفات خودروی سواری، ۷.۸ درصد موتورسیکلت، ۳ درصد کامیون و کشنده و ۴درصد وانت است.

استاندار تاکید کرد: این آمار جهت‌گیری لازم برای آموزش رانندگان و نظارت هدفمند را مشخص می‌کند.

رحمانی، با تأکید ویژه بر ایمنی حمل و نقل عمومی و نظارت سختگیرانه گفت: باید تمهیدات جدی برای نظارت بر کیفیت و ایمنی اتوبوس‌ها از جمله معاینات فنی، سیستم ترمز، روشنایی، ایمنی بدنه و تجهیزات اعلام خطر اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: دو مورد واژگونی اتوبوس در هفته گذشته یکی در استان اصفهان و دیگری در استان کهگیلویه‌وبویراحمد منجر به مصدومیت بیش از ۳۰ نفر شد که هشدار‌ها در این خصوص جدی است.

استاندار با تاکید به اینکه، استقرار سامانه پایش هوشمند برای کنترل سرعت و وضعیت فنی اتوبوس‌ها در طول سفر الزامی است گفت: خوشبختانه از ۵۷ سامانه هدف، ۲۱ سامانه فعال بوده، ۱۰ سامانه اضافه شد و برای ۴۴ سامانه قرارداد منعقد تا پوشش کاملی بر جاده‌های اصلی برون‌شهری ایجاد شود.

رحمانی تاکید کرد: وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی توسط پلیس راهور از تردد منع شوند و صلاحیت حرفه‌ای، سلامت جسمی و روانی رانندگان به ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی باید به دقت بررسی و دوره‌های بازآموزی و اجباری مدیریت بحران، کمک‌های اولیه و رانندگی ایمن برای آنان برگزار شود.

وی در خصوص سفر‌های بین‌استانی اتوبوس‌ها افزود: الزاماً باید از دو راننده استفاده شود و پلیس باید در بررسی‌های خود این موضوع را لحاظ کرده و نظارت دقیق بر بارنامه‌ها ادامه یابد.

رحمانی عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت قانون ارزش افزوده، مبلغ ۳۲۱ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که به زودی واریز می‌شود.

استاندار بیان کرد: سهم شهر‌ها ۲۰۲ میلیارد، مناطق عشایری ۱۱ میلیارد، روستا‌های فاقد دهیاری ۱۴ میلیارد و روستا‌های دارای دهیاری ۹۴ میلیارد تومان است.