مدیر نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان، گفت: با تلاشهای انجامشده و همراهی خیرین، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی، زمینه بازگشت این مددجویان به آغوش خانواده فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مهدی میرامامی با اشاره به آمار کلی مددجویان آزادشده، افزود: از مجموع افراد آزادشده، ۱۰۹ نفر مرد و یک نفر زن بودهاند که عمده پروندهها مربوط به بدهیهای ناشی از مهریه، جرائم مالی و نفقه است.
وی گفت، در این مدت ۵۵ نفر به دلیل بدهی مهریه، ۴۳ نفر بابت جرائم مالی و ۱۲ نفر به علت نفقه از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان اینکه بیشترین تعداد آزادیها مربوط به شهرستان زاهدان با ۶۱ نفر و پس از آن زابل با ۳۶ نفر بوده است، ادامه داد: در شهرستانهای سراوان ۹ نفر، خاش ۲ نفر، ایرانشهر ۲ نفر و چابهار ۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شدهاند.
میرامامی مجموع بدهی این ۱۱۰ مددجو را بالغ بر ۶۷۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان از محل کمکها و مساعدتهای استانی تأمین شده و حدود ۳ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بلندمدت پرداخت شده است.
وی گفت:بخش دیگری از بدهیها نیز از طریق گذشت شکات، پذیرش اعسار قانونی و آورده خود مددجویان جبران شده است.