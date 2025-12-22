اهالی روستای سوته ساری با برگزاری آیین‌های محلی، چله‌شو را با نغمه و دورهمی گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم مازندران همچنان به آیین‌ها و رسوم کهن شب یلدا پایبند هستند و این شب را با دورهمی، خوراک‌های محلی و موسیقی بومی گرامی می‌دارند.

شب یلدا یا به گفته مازندرانی‌ها «چله‌شو»، از آیین‌های دیرینه این دیار است که با هم‌نشینی خانواده‌ها و زنده نگه‌داشتن سنت‌های محلی همراه می‌شود.

در روستای سوته ساری، اهالی برای چله‌شو انواع نان‌ها و شیرینی‌های سنتی مازندران از جمله کماج، پشت‌زیک و بهاردونه را آماده کردند و این خوراک‌های محلی زینت‌بخش سفره‌های یلدایی شد.

همچنین با دعوت از گروه موسیقی محلی، برنامه‌هایی چون نی‌نوازی، امیری‌خوانی و طالبا اجرا شد تا شب یلدا با نغمه‌های بومی و فضایی صمیمی، به خاطره‌ای ماندگار برای حاضران تبدیل شود.

عکسها از سیده حکیمه موسوی