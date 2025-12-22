پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان قزوین و استاندار با حضور در ایستگاه شماره ۳ مدیریت خدمات پسماند، از زحمات شبانهروزی این قشر خدوم تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولیفقیه در استان قزوین ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی پاکبانان، تلاش آنان را جلوهای روشن از خدمت بیادعا به مردم دانست و بر لزوم توجه و احترام به این قشر خدوم تأکید کرد.
استاندار هم گفت: همه کسانی که برای خدمت به شهروندان تلاش میکنند، شایسته قدردانی هستند و این خدمات بیوقفه، پایه آرامش و سلامت شهر است.
نوذری با اشاره به مفهوم فرهنگی و تاریخی شب یلدا، آن را نماد تولد نور و امید دانست و گفت: در فلسفه ایرانی، یلدا یادآور این حقیقت است که حتی اگر شب طولانی و تاریک باشد، در نهایت سپیدهدم فرا میرسد و این یعنی امید به آینده، پشتکار و تلاش.
نوذری با تأکید بر مسئولیت مشترک همه اقشار جامعه افزود: فرقی نمیکند در چه جایگاهی باشیم؛ از پاکبانان خدوم شهرداری گرفته تا مدیران، مسئولان همه وظیفه داریم در هر نقطهای که هستیم، صادقانه برای ایران عزیز خدمت کنیم.
وی آرامش را نعمتی بالاتر از رفاه ظاهری دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد از نظر مادی برخوردار باشند، اما آرامش نداشته باشند؛ آنچه مهم است، آرامش قلبی و عاقبتبهخیری است که از نان حلال، تلاش پاک و خدمت صادقانه حاصل میشود.