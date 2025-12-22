به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان تیران و کرون و با دستور قضایی دریچه‌های برداشت غیرمجاز آب در روستای الور در بالادست سد خمیران صادر شد.

روستای الور بدون حق‌آبه قانونی از شبکه بالادست کرون است و برداشت‌های غیرمجاز این روستا، حق‌آبه‌داران قانونی را محروم کرده بود.

هم اکنون انسداد محل برداشت غیر مجاز روستا‌های الور، عسگران، بوردان و علی آباد، تیران و کرون به منظور احیای حقوق حق آبه داران پایین دست اجرا شده است.