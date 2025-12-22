پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز و ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، دوشنبه ۱ دی ماه در آبادان با ۱۷۷ و خرمشهر با ۱۷۶، شادگان با ۱۵۵، ماهشهر با ۱۶۰، کارون با ۱۶۲ و اهواز با ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستانها است.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای هویزه با ۱۱۴ و سوسنگرد با ۱۱۶ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروههای حساس گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای هندیجان، بهبهان، آغاجاری، امیدیه، رامشیر، باغملک، مسجدسلیمان، ملاثانی، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش در وضعیت قابل قبول و لالی، اندیکا، ایذه، هفتکل و رامهرمز در وضعیت پاک قرار گرفتند.