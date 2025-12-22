به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور گفت: هدف از اجرای این برنامه ها، ارتقای سطح فعالیت‌های تبلیغی، تقویت نقش مساجد، آموزش احکام تخصصی و توسعه کار تشکیلاتی و شبکه‌سازی فرهنگی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرحمن یداللهی اظهار کرد: این برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و آموزشی با مخاطبان، با حضور حجت الاسلام سیدکاظم روح‌بخش، کارشناس مذهبی و فعال فرهنگی، در شهرستان برگزار شد که هر یک نقش مؤثری در توانمندسازی اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه نخستین برنامه، جلسه‌ای ویژه مبلغین برادر و خواهر حوزوی و فعالان فرهنگی بود که در آن «طرح مسجدیار» معرفی شد، افزود: این طرح با هدف حمایت محتوایی و فرهنگی از امامان جماعت مساجد طراحی شده است و ظرفیت ارزشمندی را برای تقویت فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی مساجد فراهم می‌کند که استفاده از این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای انسجام‌بخشی و ارتقای کار تبلیغی امامان جماعت باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور ادامه داد: دومین برنامه با حضور خانم دکتر روایتی، از اساتید هیأت علمی احکام حرم مطهر رضوی، برگزار شد که در آن، احکام تخصصی بانوان و موضوعاتی مانند کاشت ناخن، کاشت ابرو و مژه و سایر مسائل مبتلابه بانوان، به‌صورت دقیق و کاربردی برای مبلغین تبیین شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یداللهی با اشاره به سومین برنامه گفت: «دورهمی مهدیارشو» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم روحبخش در محل تکیه ابوالفضلی این شهرستان برگزار شد که این برنامه با استقبال گسترده عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان همراه بود و حدود دو هزار نفر در این جلسه عمومی حضور داشتند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فعالیت‌های فرهنگی مردمی در شهرستان است.

او چهارمین برنامه را کارگاه آموزشی ویژه فعالان فرهنگی شهرستان عنوان کرد و افزود: این کارگاه با حضور حدود ۱۵۰ نفر برگزار شد و در آن، شرکت‌کنندگان با روش‌ها و راهکار‌های عملی تیم‌سازی، شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی در مجموعه‌های فرهنگی آشنا شدند که می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و اثربخشی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در آینده باشد.

وی تاکید کرد: جامعه هدف این برنامه‌ها شامل مبلغین برادر و خواهر، اقشار مختلف مردم، نوجوانان و جوانان و فعالان فرهنگی شهرستان بود و انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از آموزش‌های ارائه‌شده، در ادامه مسیر، فعالیت‌های فرهنگی خود را به‌صورت هدفمند، منسجم و تشکیلاتی دنبال و نقش مؤثرتری در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی ایفا کنند.