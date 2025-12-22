در نظارت‌های بهداشتی به مناسبت شب یلدا و به منظور حفظ سلامت شهروندان، ۲۵۰ واحد صنفی اخطار بهداشتی گرفته و ۳۵ واحد نیز پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این دانشگاه با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی مرتبط، از جمله اتحادیه قنادان و فروشندگان خشکبار، برنامه نظارت‌های ویژه‌ای را اجرا کرد.

محمد به‌نشان افزود: یک هفته گذشته، در جریان اجرای این طرح ۲ هزار و ۵۳۱ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و علاوه بر آن ۳۸۹ مورد بازدید از واحدهای قنادی صورت گرفت.

او تاکید کرد: نتیجه این نظارت‌ها منجر به صدور ۲۵۰ مورد اخطاریه بهداشتی برای واحدهای متخلف، معرفی ۷۸ واحد صنفی به مراجع قضایی و تعطیلی موقت ۳۵ مرکز به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: هدف اصلی این نظارت‌ها، حفظ سلامت جامعه، پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده، و ارتقاء مسئولیت‌پذیری اصناف در زمینه ارائه خدمت سالم به مردم است.

به نشان از هم استانی ها خواست هنگام خرید اقلام خوراکی ، به نکات بهداشتی توجه کرده و از مراکز معتبر و دارای مجوز بهداشتی خرید کنند.