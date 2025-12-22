پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر از شناسایی و دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز که اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی در منطقه شکارممنوع مرور کرده بود، با همکاری دستگاههای همکار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مرتضی عزیزی، با تأکید بر عزم جدی این اداره در حفاظت از محیط زیست و حیات وحش منطقه، اظهار داشت: در پی گزارشهای واصله و با اشراف کامل اطلاعاتی، یک فرد متخلف شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: این عملیات با اطلاعرسانی و همکاری مؤثر همیاران محیط زیست و قرقبانان شهرستانهای اشکذر و میبد، همچنین حضور بهموقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و همکاری نیروهای خدوم پاسگاه انتظامی خضرآباد انجام شد.
عزیزی با بیان اینکه متخلف اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در منطقه شکارممنوع مرور کرده بود، تصریح کرد: پرونده این تخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای انتظامی و مشارکت فعال همیاران محیط زیست، بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیستمحیطی تأکید کرد.