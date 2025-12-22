مدیر تالار هنر تهران گفت: مهم‌ترین موضوع در دستور کار تالار هنر، اشاعه فرهنگ ایرانی و اقتباس از داستان‌های شاهنامه برای تولید و اجرای نمایش‌های کودک و نوجوان است.

آقای امیر مشهدی عباس، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: برنامه تالار هنر، تمرکز بیشتر بر موضوع و محتوای نمایشی برای اجرا در این تماشاخانه با تاکید بر هویت ایرانی - اسلامی است.

وی افزود:حمایت از تولید و اجرای نمایش‌های اقتباسی کودک و نوجوان از اولویت‌های تالار هنر است.

مدیر تالار هنر تهران افزود: آثاری که در تالار هنر تولید می‌شود از سطح کیفی مطلوبی برخوردار است و این آثار هر ساله، در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اجرا می‌شوند و جوایزی را دریافت می‌کنند.

تالار هنر تنها سالن نمایش اداره هنر‌های نمایشی کشور است که به طور اختصاصی نمایش کودک و نوجوان در آن اجرا می‌شود.

این تالار که از سال ۱۳۴۰ ساخته شده، از سال ۱۳۷۷ به مرکز ویژه نمایش‌های عروسکی و کودک و نوجوان بدل شده است.

سالانه حدود ۱۵ گروه حرفه‌ای نمایش در تالار هنر تهران به اجرای نمایش می‌پردازند.