به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با محور بررسی تازه‌ترین روش‌های تشخیصی و درمانی ناباروری مردان از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، دکتر محمدرضا نوروزی، جراح اورولوژی، فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تشریح نوین‌ترین رویکرد‌های درمان ناباروری مردان، به‌ویژه در موارد مقاوم، می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» امروز، دوشنبه اول دی‌ماه، ساعت ۱۳ با اجرای دکتر طهماسبی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

مستند «سرباز ۶۳ ساله»

همزمان با آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجموعه مستند ۱۶ قسمتی «سرباز ۶۳ ساله» تولید بنیاد مکتب حاج قاسم، از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

مستند «سرباز ۶۳ ساله» روایتی از زندگی فرمانده‌ای است که از صبح قنات‌ملک تا نیمه‌شب سرد فرودگاه بغداد، مسیر خود را از دل حوادث و میدان‌های نبرد پیمود و تا پایان، سرباز ماند.

این مجموعه مستند، زندگی و حیات پربرکت شهید حاج قاسم سلیمانی را از تولد تا شهادت به تصویر کشیده و از دوشنبه، اول دی‌ماه، هر روز ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.