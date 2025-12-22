بی بی یازده هاشمی فرد، مادر شهیده فاطمه حیدری از شهدای دوران ۸ سال دفاع مقدس شهرستان دزفول آسمانی شد و به فرزند شهیده اش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بی‌بی شازده هاشمی فرد، مادر شهیده فاطمه حیدری که در سال ۱۳۶۷ داغ دردانه خود را دیده بود، پس از تحمل ۳۷ سال درد و رنج فراق، در بهشت برین میهمان فرزندش شد.

آیین تشییع پیکر پاک این مادر شهید عصر روز یکشنبه ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم در شهر دزفول برگزار شد.

این مراسم که از مسجد شهید آباد آغاز شد و تا قطعه ۴ گلزار شهدای شهید آباد دزفول ادامه داشت. جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز در آیین تشییع پیکر پاک مادر شهیده فاطمه حیدری حضور یافتند.

شهیده فاطمه حیدری سال ۱۳۵۷ دیده به جهان گشود و در تاریخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۶۷ در اثر بمباران هوایی رژیم بعث عراق در شهر دزفول به شهادت رسید. این نوجوان شهیده در سن ۱۰ سالگی شهد شیرین شهادت را نوشید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای شهید آباد دزفول آرام گرفت.