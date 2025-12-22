میلاد باقر العلوم و آغاز ماه بندگی، ماه رجب مبارک باد.

ماهی که مقدمه سه ماه عبادت و راز و نیاز و بندگی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز سالروز ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت، شکافنده علوم حضرت امام محمد باقر (ع) و آغاز ماه رجب المرجب است.

رجب ماه خدا، ماهی که مقدمه سه ماه عبادت و راز و نیاز و بندگی در برابر خالق یکتا و کسب آمادگی برای درک فضیلت شب قدر است.

نخستین شب جمعه ماه رجب را «لیله الرّغائب» گویند، رسول خدا (ص) در روایتی که فضیلت ماه رجب را بیان می‌کرد، فرمودند: «از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را «لیله الرغائب» نامیدند.

در این ماه، دعا رنگ دیگری دارد، رجب یادآور مهربانی بی‌پایان پروردگار است؛ ماهی که بندگان را به آرامش، خودسازی و تقویت ایمان دعوت می‌کند.

وچه زیباست که با دل‌هایی خالص، از لحظه‌لحظه این ماه بهره ببریم و آن را سرآغازی برای تحول درونی خود قرار دهیم.