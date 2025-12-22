به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ طرح «تاب‌آوری امنیت غذایی» تضمینی برای تأمین نیازهای اساسی کشور در شرایط بحران است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین مهم در دوره دوازدهم مجلس خبر داد و گفت: در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نظارت دقیقی از سوی مجلس انجام شد و بنده نیز به‌عنوان ناظر حوزه آب و نماینده مردم در شورای عالی آب، پیگیری مباحث اصلی این حوزه را در دستور کار قرار دادم.

نادرقلی ابراهیمی با اشاره به تصویب طرح «تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط بحرانی و جنگ» افزود: این طرح که با رأی مجمع نمایندگان، کمیسیون تخصصی و صحن مجلس به تصویب رسید، تضمین‌کننده تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط اضطراری است و به‌عنوان یک پیش‌نیاز مهم امنیت ملی مطرح می‌شود.

او همچنین از پیگیری تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز خبر داد و گفت: بانک آینده به‌عنوان نخستین بانک ناتراز در مسیر بازگشت سرمایه‌های ملی قرار گرفته و سه تا چهار بانک ناتراز دیگر نیز باید تعیین‌تکلیف شوند.

ابراهیمی افزود: با استفاده از کالابرگ الکترونیکی و تأمین ارز برای نهاده‌های مختلف، حجم قابل‌توجهی از روغن، شکر و سایر اقلام اساسی تهیه و در انبارها ذخیره شده، از دولت و استانداری تقاضا دارم که هرچه سریع‌تر نسبت به توزیع این کالاها اقدام کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود در آزادسازی نهاده‌های دامی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها می‌تواند روند تولید مواد غذایی، پروتئینی، لبنی و سایر نیازهای سفره مردم را سرعت بخشد.