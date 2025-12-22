پخش زنده
به همت نیکوکاران ارومیهای پنج زندانی جرایم مالی غیرعمد در شب یلدا به خانه بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خیران نیکاندیش سید کفاشی و تیزکار با پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال، زمینه آزادی پنج زندانی جرایم مالی غیرعمد را در زندان مرکزی ارومیه فراهم کردند و این مددجویان پیش از شب چله به آغوش خانواده بازگشتند.
در حرکتی انساندوستانه به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، خانم سید کفاشی و آقای تیزکار، دو خیر ارومیهای، با حضور در دفتر مدیر زندان مرکزی ارومیه، مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال پرداخت کردند و زمینه آزادی پنج محکوم مالی جرایم غیرعمد را فراهم کردند.
این مددجویان معسر که به دلیل عجز از پرداخت دیون در حبس به سر میبردند، پس از طی تشریفات قضایی، پیش از شب چله به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
تیزکار، یکی از خیرین این اقدام نیکوکارانه گفت: شب یلدا نماد انس و پیوند خانوادگی است؛ ما با این کار تلاش کردیم تا این پنج خانواده، بلندترین شب سال را با حضور کامل اعضای خود جشن بگیرند و شادی واقعی را تجربه کنند.
خانزاده، مدیر زندان مرکزی ارومیه، با تقدیر از این حرکت خیرخواهانه اظهار کرد: حمایت خیرین ارجمند همچون خانم سید کفاشی و آقای تیزکار، همواره در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مددجویان به جامعه نقش مؤثری داشته است؛ آزادی این پنج نفر در آستانه یلدا، امید و نشاط را به خانوادههایشان هدیه داد.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان غربی نیز تأکید کرد: این مشارکتهای خیرخواهانه، جلوهای درخشان از فرهنگ ایثار و مسئولیت اجتماعی است و به اجرای عدالت ترمیمی و کاهش آسیبهای ناشی از حبس کمک شایانی میکند؛ قدردان چنین نیکوکارانی هستیم که نور امید را به دلهای نیازمند میتابانند.
مراد فتحی افزود: این آزادیها در حالی رخ میدهد که شب یلدا در سنت ایرانی، فرصتی برای گردهمایی خانواده محسوب میشود. بازگشت بهموقع این پنج زندانی، سفره چله را برای فرزندان و همسرانشان کامل خواهد کرد و معنای واقعی برکت و شادی را به آنان بازمیگرداند.