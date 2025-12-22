مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: ساخت کتابخانه شهر بهمن پس از پنج سال توقف، دوباره فعال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ محمدحسین فیروزی در تشریح آخرین وضعیت طرح کتابخانه عمومی شهر بهمن شهرستان آباده، گفت: این طرح که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده پس از دریافت ماده ۲۳ مجددا وارد چرخه اجرا شده و اکنون با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی در حال اجراست .

فیروزی اضافه کرد: این طرح در زمینی به مساحت هزار متر مربع تعریف شده و زیربنای پیش‌بینی‌شده آن هزار و صد مترمربع در سه طبقه است.

بر اساس مصوبات جلسه ماده ۲۳، مقرر شد در مرحله نخست، تنها یک طبقه از ساختمان اجرا شود که شامل ۴۸۰ مترمربع زیربنای همکف خواهد بود و اجرای طبقات بعدی به مشروط به تأمین اعتبارات آینده است.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات طرح تصریح کرد: این کتابخانه در سال ۱۴۰۲ کد دریافت کرده است. در سال ۱۴۰۳ ، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن مصوب شد که از این میزان، دو میلیارد تومان تخصیص یافته است.

همچنین در سال ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی پیش‌بینی شده که مجموع اعتبارات دو سال اخیر را به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رساند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس درباره مشارکت‌های مردمی نیز گفت: در صورت تسریع روند اجرایی طرح، خیران فرهنگی آمادگی مشارکت بیشتری دارند و تاکنون نیز حدود چهارصد میلیون تومان از سوی نیک اندیشان به این طرح اختصاص یافته است.

فیروزی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان آباده افزود: پروژه کتابخانه عمومی شهر بهمن با هدف ارتقای سرانه فضای مطالعه و دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است با تأمین اعتبارات دولتی و جلب مشارکت خیرین، موانع اجرایی آن برطرف شود.