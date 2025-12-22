شبکه تهران، نماهنگ «ای ایران بخوان» را به زودی منتشر می‌کند ، این مجموعه، سرود ماندگار «ای ایران» را به ۱۰ زبان و گویش ایرانی روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه «پس از تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مداح اهل بیت (ع) حاج محمود کریمی به اجرای قطعه «ای ایران» و استقبال مردمی گسترده از آن ، بر مبنای محتوا و سبک این اثر با عنوان «ای ایران بخوان» تولید شده است.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی و هدایت هنری حافظ صفری تولید شده و با هدف نمایش انسجام و تنوع فرهنگی اقوام ایرانی اجرا شده است.