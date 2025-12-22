پخش زنده
مدیرکل زندانهای استان کرمان از توزیع ۸۰۰ بسته کمک معیشتی ویژه شب یلدا میان خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل زندانهای استان کرمان با تأکید بر اهمیت توجه به خانواده زندانیان بهعنوان یکی از ارکان مهم فرآیند اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان، از توزیع ۸۰۰ بسته کمک معیشتی ویژه شب یلدا به ارزش کلی ۲۰ میلیارد ریال میان خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان مرکز کرمان خبر داد.
رضا ذوالفعلینژاد با اشاره به جایگاه خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، گفت: حمایت از خانواده زندانیان نهتنها یک اقدام انسانی و اجتماعی، بلکه بخشی مهم از برنامههای اصلاحی و تربیتی زندانهاست که نقش مؤثری در کاهش ارتکاب جرم و آسیبهای اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مناسبتی برای حمایت از خانواده زندانیان، گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، ۸۰۰ بسته کمک معیشتی هر کدام به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مجموع به ارزش ۲ میلیارد تومان، میان خانوادههای زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان مرکز کرمان توزیع شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر انجمن حمایت زندانیان مرکز کرمان یک هزار و ۶۳۵ خانواده را تحت پوشش دارد و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت خیرین، نهادهای حمایتی و مشارکتهای مردمی، حمایتها بهصورت مستمر و هدفمند ادامه یابد.
ذوالفعلینژاد با بیان اینکه در استان کرمان ۱۲ انجمن حمایت از زندانیان بهصورت فعال مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: این انجمنها در مجموع به ۴ هزار و ۹۴۷ خانواده زندانی خدمات متنوعی از جمله کمکهای حمایتی، آموزشهای فنی و حرفهای، خدمات مشاورهای و درمانی، ساخت و تعمیر مسکن، پرداخت قبوض، کمکهای نقدی ماهانه، بستههای حمایتی، توزیع لوازمالتحریر، آموزش مهارتهای زندگی، اعطای تسهیلات خوداشتغالی و اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی ارائه میدهند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان در پایان تأکید کرد: توجه به معیشت و نیازهای خانواده زندانیان، بهویژه در مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی مانند شب یلدا، گامی مؤثر در حفظ بنیان خانواده و کاهش پیامدهای منفی حبس بر اعضای خانواده زندانیان است.