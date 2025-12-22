به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت شب یلدا، مدیرکل استاندارد گیلان با حضور میدانی در سطح شهر رشت، روند اجرای طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش را مورد بررسی قرار داد.

این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان و جلوگیری از کم‌فروشی و زیادفروشی، از ۲۲ آذرماه آغاز شده و تا امروز اول دی ادامه خواهد داشت.