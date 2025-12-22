پخش زنده
جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و آخرین وضع ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی، در این خصوص گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است. این محدودیت با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل در اجرای عملیات راهداری برای تکمیل تونل کمرزرد اعمال شده است.
وی افزود: هماکنون ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدودههای استاندارد و پل کلاک گزارش میشود، اما در مقابل، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر روان است.
به گفته سرهنگ محبی، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این محورها عادی و پایدار است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به کارگاه جادهای مهم در محور چالوس تصریح کرد:محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذرماه تا ۲ دیماه ۱۴۰۴ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود بوده و در این بازه زمانی، تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکانپذیر است.
وی در ادامه به محورهای مسدود کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محورهای شریانی بندر خمیر–بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر–بندرعباس، دلگان–زهکلوت و بندر لنگه–پارسیان مسدود هستند. همچنین تعدادی از محورهای غیرشریانی از جمله دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا، خوانسار–بویین و میاندشت، قلعهگنج–جاسک و دلگان–جلگه تا اطلاع ثانوی مسدود گزارش شدهاند. محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی در وضعیت انسداد قرار دارد.
سرهنگ محبی در پایان با صدور هشدار پلیسی به رانندگان تأکید کرد:هموطنان پیش از شروع سفر، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند، از تردد در محورهای مسدود جداً خودداری کرده و در مسیرهای کوهستانی و برفگیر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را الزامی بدانند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس، نقش مؤثری در تأمین ایمنی سفرهای زمستانی دارد.