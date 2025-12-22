مدیر آب و فاضلاب دزفول از تکمیل عملیات توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین سعادتی فر با اشاره به توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب روستایی دزفول به طول ۳ کیلومتر در این شهرستان، گفت: ۴۵۰ مورد شکستگی در شبکه توزیع، خطوط انتقال و انشعابات آب روستایی طی یک ماه اخیر انجام شد.

وی افزود: در این مدت همچنین ۵ مورد عملیات پیاده نصب الکتروپمپ تاسیسات در روستا‌های لیوس، بنه حاجات، پامنار و دو مورد روستای لطف آباد توسط اکیپ‌های بهره برداری روستایی آبفا منطقه دزفول اجرا شده است.

سعادتی فر در پایان از همه شهروندان خواست در صورت بروز و مشاهده هرگونه حادثه و مشکل در شبکه آب و فاضلاب، مراتب را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند تا اکیپ‌های عملیاتی آبفا منطقه دزفول در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات پیش آمده اقدام کنند.