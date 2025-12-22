به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: این تور شامل ۲۵ نفر از پزشکان، نویسندگان و استادان دانشگاه‌های کشور تاجیکستان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران، بیش از ۱۰ روز است که در مناطق مختلف کشور حضور پیدا کرده‌اند.

حسن گیاهی ادامه داد: در مدت حضور نصف روزه اعضای این تور در نیشابور، توضیحات لازم مربوط به جاذبه‌ها و خوانش اشعار خیام و عطار توسط کارشناس میراث فرهنگی ارائه شد که بسیار مورد توجه گروه فرهیختگان تاجیکستانی قرار گرفت.

او اظهار کرد: نیشابور از مهم‌ترین شهر‌های کشور است که موضوع گردشگری ادبی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است و این موضوع افزون بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان و توسعه گردشگری، آشنایی بیش از پیش آنها را با ظرفیت فرهنگی و ادبی نیشابور فراهم می‌کند.

گیاهی تصریح کرد: با وجود حضور بیش از ۷۰ ساله شوروی در تاجیکستان، خوشبختانه زبان فارسی در این کشور ماندگار است و مردم این کشور به‌شدت به زبان و شعر و ادب فارسی افتخار می‌کنند و در این تور ادبی اعضای تور در هنگام حضور در باغ آرامگاهی خیام و عطار نیشابوری، اشعار فارسی خواندند.