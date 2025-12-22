ستاد اعتکاف کیش اعلام کرد: نام نویسی و ورود قطعی به مراسم معنوی اعتکاف با صدور و دریافت کارت ویژه معتکفان امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد اعتکاف کیش اعلام کرد: با توجه به ظرفیت متفاوت مساجد برگزارکننده مراسم معنوی اعتکاف، تعیین مسجد محل اعتکاف گروه‌های مختلف پس از اتمام ثبت نام و جمع بندی ستاد اعتکاف اعلام خواهد شد.

اعتکاف ویژه دانشجویی و اعتکاف مادر و فرزندی (فرزندان زیر ۳سال) به شرط به حد نصاب رسیدن متقاضیان مجزا برگزار خواهد شد و با حدنصاب نرسیدن معتکفان، متقاضیان این گروه در محل برگزاری مراسم بزرگسالان شرکت داده خواهند کرد.

براساس تصمیم ستاد اعتکاف و با هدف بهره‌مندی بهتر و بیشتر شرکت کنندگان دختر، متقاضیان پایه سوم ابتدایی به بالاتر، می‌توانند به همراه مادران خود در مراسم معنوی اعتکاف و محل بزرگسالان و یا انفرادی در اعتکاف دانش آموزی شرکت کنند.

نام نویسی و یا حضور در جمع خادمان برای شرکت در مراسم اعتکاف ملاک ثبت افراد نخواهد بود و متقاضیان باید در بخش معتکفین نام نویسی خود را نهایی کنند.

متقاضیان شرکت در مراسم معنوی اعتکاف تا پنجم دی مهلت دارند با مراجعه به مصلی کیش، ساختمان معاونت فرهنگی و مساجد خاتم الانبیاء و امام حسن مجتبی (ع) نام نویسی کنند.

شماره تلفن ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ برای پاسخگویی به سوالات متقاضیان در نظر گرفته شده است.