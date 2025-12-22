پخش زنده
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با همه توان و بهره گیری از همه ظرفیتهای بالقوه برای حفاظت از اراضی بهره میگیریم و صیانت از اراضی ملی را با جدیت دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسروش نوروزی در نشست مشترک با روسای ادارات شهرستانی راهکارهای صیانت از اراضی ملی در استان را بررسی و بر همگرایی و تعامل با نهادهای نظامی و قضایی در مقابله با پدیده زمین خواری تاکید کرد.
وی به بررسی پروندههای متشکله مربوط به متصرفین اراضی ملی اشاره و اظهار کرد: پیگیری مستمر و هماهنگی بیشتر میان یگان حفاظت و ادارات راه و شهرسازی برای صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از هرگونه تجاوز به اراضی دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
نوروزی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در استان اقدامات موثری در خصوص رفع تصرف و جلوگیری از زمین خواری اجرا شده و اقدامات پیشگیرانه لازم به عمل آمده است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان بیان داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
وی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر کرد.
نوروزی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.