طبق پیش‌بینی هواشناسی، از روز چهارشنبه بارش پراکنده برف و باران در برخی مناطق مازندران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: در شبانه‌روز گذشته، تنکابن با بیشینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و بلده با ثبت ۹ درجه زیر صفر سردترین مناطق استان بودند.

حمیدی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، بارش‌هایی در سطح استان به ثبت رسید که امیرآباد با ۱۲ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه امروز دوشنبه نخستین روز از فصل زمستان است، تصریح کرد: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه، جو استان پایدار خواهد بود و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای، مه صبحگاهی پدیده غالب است.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی نیمه غربی استان، بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود، اما روز پنجشنبه، برخلاف چهارشنبه، بارش‌های پراکنده مناطق ساحلی تا دامنه‌ها را در بر خواهد گرفت.

حمیدی خاطرنشان کرد: ارتفاعات استان در روز چهارشنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و آسمان مازندران در روزهای جمعه و شنبه نیز صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در این روزها احتمال وقوع مه صبحگاهی وجود دارد.

وی در پایان گفت: وضعیت دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز با کاهش ارتفاع موج همراه خواهد بود.